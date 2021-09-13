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МОЗ планує витратити на
COVID-вакцини майже 8 мільярдів...

МОЗ планує витратити на COVID-вакцини майже 8 мільярдів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 21:18

МОЗ планує витратити на COVID-вакцини майже 8 мільярдів...

Пропонуємо до обговорення:
Протягом наступних трьох років Міністерство охорони здоров'я може витратити 7,8 млрд грн з держбюджету на закупівлі вакцини від COVID-19, щороку в МОЗ планують за бюджетні кошти вакцинувати 4,4 млн осіб - близько 13% дорослого населення.

Дивися повний текст МОЗ планує витратити на COVID-вакцини майже 8 мільярдів до 2024 року.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 21:19

7,8 млрд если разделить на 4,4 млн, то ... Или я что-тто не понял. Это ж дофига на одного человека
r_a_piskunov
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