Засновник Amazon Джефф Безос поступився чолі Tesla Ілону Маску лідерство в рейтингу Forbes Real-Time.
Дивися повний текст У рейтингу найбагатших людей світу змінився лідер.
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Додано: Вів 28 вер, 2021 23:06
У рейтингу найбагатших людей світу змінився лідер
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Дивися повний текст У рейтингу найбагатших людей світу змінився лідер.
Додано: Вів 28 вер, 2021 23:07
при этом стоит помнить, что каждый +1 млрд. у богатых делает беднее примерно 1 млн. жителей планеты...
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