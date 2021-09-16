У вересні середня заробітна плата в Києві збільшилася на 400 грн і склала вже 35,1 тис. грн.
Дивися повний текст Середня зарплата в Києві - 35 тис. грн - дослідження.
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Додано: Сер 29 вер, 2021 09:43
Середня зарплата в Києві - 35 тис. грн - дослідження
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Середня зарплата в Києві - 35 тис. грн - дослідження.
Додано: Сер 29 вер, 2021 10:40
Re: Середня зарплата в Києві - 35 тис. грн - дослідження
почувствовал себя ущербным нищебродом
Додано: Сер 29 вер, 2021 11:27
Посчитали наверняка по ожиданиям:
треть кандидатов, ищущих работу в Киеве, согласны получать до 18,4 тыс. грн;
42% ищут работу с окладом до 36,8 тыс. грн;
17% ищут вакансии с окладом до 55,2 тыс. грн;
на более высокую заработную плату (от 73 тыс. грн) рассчитывают 10% соискателей Киева.
Додано: Сер 29 вер, 2021 11:54
Re: Середня зарплата в Києві - 35 тис. грн - дослідження
Додано: Сер 29 вер, 2021 12:50
Может не на те ресурсы по трудоустройству заходил но судя по вакансиям и зарплатам что видел, квалифицированный сотрудник приравнивается не к квалифицированому по "конкурентно способной" зп. Для кого такая статистика, замыливание глаз что в Украине все
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