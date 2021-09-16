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Середня зарплата в Києві - 35 тис. грн - дослідження
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 29 вер, 2021 15:29
Сколько можно врать в конце концов?Страна показухи.
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Scotch
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Додано: Сер 29 вер, 2021 15:29
В ЕС подняли вопрос об отмене безвиза - СМИ
В Евросоюзе обсуждают возможность отмены безвизового режима для Украины, Молдовы, Грузии и стран Западных Балкан. Об этом сообщает Радио Свобода.
Данный вопрос подняли, по данным издания, из-за частых нарушений, поскольку граждане этих стран пользуются безвизом, чтобы незаконно проживать в ЕС и подавать необоснованные ходатайства об убежище.
Отмечается, что соответсвующий документ был выпущен 27 сентября во время поездки президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен по Западным Балканам.
Согласно ему, Германия, Франция и Италия разочаровались из-за частых злоупотреблений безвизом со стороны граждан Албании, Молдовы, Украины и Сербии.
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Xenon
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Додано: Сер 29 вер, 2021 15:55
А когда повысят зарплату мед.работникам?Моя дочка с высшим образованием с риском для здоровья, работает в лаборатории с анализами по крови получает шесть тысяч несчастных гривень.
Я желаю иметь такую зарплату нашим депутатам и Президенту Зе.
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oleg_cherkasov2611
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Додано: Сер 29 вер, 2021 16:11
Вот из-за таких фейковых новостей Киев стал самый конкурентный по раб. силе рынок. А реальная средняя зарплата оказываются выше в Одессе и Днепре.
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alex7k
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