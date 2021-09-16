Середня зарплата в Києві - 35 тис. грн - дослідження
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А когда повысят зарплату мед.работникам?Моя дочка с высшим образованием с риском для здоровья, работает в лаборатории с анализами по крови получает шесть тысяч несчастных гривень. Я желаю иметь такую зарплату нашим депутатам и Президенту Зе.
oleg_cherkasov2611 написав:А когда повысят зарплату мед.работникам?Моя дочка с высшим образованием с риском для здоровья, работает в лаборатории с анализами по крови получает шесть тысяч несчастных гривень. Я желаю иметь такую зарплату нашим депутатам и Президенту Зе.
pogorelets написав:Посчитали наверняка по ожиданиям: треть кандидатов, ищущих работу в Киеве, согласны получать до 18,4 тыс. грн; 42% ищут работу с окладом до 36,8 тыс. грн; 17% ищут вакансии с окладом до 55,2 тыс. грн; на более высокую заработную плату (от 73 тыс. грн) рассчитывают 10% соискателей Киева.
Наверное посчитали с учетом зарплат в 350 килогривен/месяц, которые получают всякие лещенки с наемами, а еще "маленькие" зарплаты у судей с прокурорами и т.д. и т.п.