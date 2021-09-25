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Разумков розповів, як можна виправити ситуацію з законом...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 29 вер, 2021 10:13
Пропонуємо до обговорення:
Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков розповів, як можна виправити ситуацію з прийнятим законом про олігархів.
Дивися повний текст Разумков розповів, як можна виправити ситуацію з законом про олігархів
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Додано: Сер 29 вер, 2021 10:13
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