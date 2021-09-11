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Кількість боргів за комунальні послуги збільшилось у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 29 вер, 2021 10:20
Пропонуємо до обговорення:
За рік кількість боргів українців за комунальні послуги виросла у 1,5 раза.
Дивися повний текст Кількість боргів за комунальні послуги збільшилось у півтора раза
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Додано: Сер 29 вер, 2021 10:20
нужно срочно еще выше поднять тарифы!
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