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Кількість боргів за комунальні
послуги збільшилось у...

Кількість боргів за комунальні послуги збільшилось у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 10:20

Кількість боргів за комунальні послуги збільшилось у...

Пропонуємо до обговорення:
За рік кількість боргів українців за комунальні послуги виросла у 1,5 раза.

Дивися повний текст Кількість боргів за комунальні послуги збільшилось у півтора раза.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 10:20

нужно срочно еще выше поднять тарифы!
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 10:42

Треба навчитися не голосувати за дешевий сир в мешеловці, а тарифи піднімати, бо газ, наприклад, зараз вище 30 грн, а вам його продають по 8. Не цікаво чим різниця покривається?))
mvi
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 10:45

  mvi написав:Треба навчитися не голосувати за дешевий сир в мешеловці, а тарифи піднімати, бо газ, наприклад, зараз вище 30 грн, а вам його продають по 8. Не цікаво чим різниця покривається?))

Добыча газа по 1грн, а продают по 8грн -интересно, куда разница девается?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 12:00

  mvi написав:Треба навчитися не голосувати за дешевий сир в мешеловці, а тарифи піднімати, бо газ, наприклад, зараз вище 30 грн, а вам його продають по 8. Не цікаво чим різниця покривається?))
Навіщо пургу нести про вище 30 грн.Так куди різниця діваэтся,було влучне запитання???Ніяк не наїстесь.
chumakcm1430
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 12:15

  mvi написав:Треба навчитися не голосувати за дешевий сир в мешеловці, а тарифи піднімати, бо газ, наприклад, зараз вище 30 грн, а вам його продають по 8. Не цікаво чим різниця покривається?))


Вариант купить газ того же происхождения, но по прямому долгосрочному контракту, даже со скидкой, не рассматривается?
summacut
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