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Кількість боргів за комунальні
послуги збільшилось у...

Кількість боргів за комунальні послуги збільшилось у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 10:20

Кількість боргів за комунальні послуги збільшилось у...

Пропонуємо до обговорення:
За рік кількість боргів українців за комунальні послуги виросла у 1,5 раза.

Дивися повний текст Кількість боргів за комунальні послуги збільшилось у півтора раза.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 10:20

нужно срочно еще выше поднять тарифы!
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 10:42

Треба навчитися не голосувати за дешевий сир в мешеловці, а тарифи піднімати, бо газ, наприклад, зараз вище 30 грн, а вам його продають по 8. Не цікаво чим різниця покривається?))
mvi
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 10:45

  mvi написав:Треба навчитися не голосувати за дешевий сир в мешеловці, а тарифи піднімати, бо газ, наприклад, зараз вище 30 грн, а вам його продають по 8. Не цікаво чим різниця покривається?))

Добыча газа по 1грн, а продают по 8грн -интересно, куда разница девается?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 12:00

  mvi написав:Треба навчитися не голосувати за дешевий сир в мешеловці, а тарифи піднімати, бо газ, наприклад, зараз вище 30 грн, а вам його продають по 8. Не цікаво чим різниця покривається?))
Навіщо пургу нести про вище 30 грн.Так куди різниця діваэтся,було влучне запитання???Ніяк не наїстесь.
chumakcm1430
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 12:15

  mvi написав:Треба навчитися не голосувати за дешевий сир в мешеловці, а тарифи піднімати, бо газ, наприклад, зараз вище 30 грн, а вам його продають по 8. Не цікаво чим різниця покривається?))


Вариант купить газ того же происхождения, но по прямому долгосрочному контракту, даже со скидкой, не рассматривается?
summacut
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 08:33

Мені ще рік тому перекрили і опечатали газовий кран. Але досі надсилають рахунки за "постачання та розподіл газу". Звісно, я їх у смітник викидаю. А вони "борги" рахують.
Треба ще додати чудових рахунків, тоді й боргів не буде.
alt402
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 08:42

  summacut написав:
  mvi написав:Треба навчитися не голосувати за дешевий сир в мешеловці, а тарифи піднімати, бо газ, наприклад, зараз вище 30 грн, а вам його продають по 8. Не цікаво чим різниця покривається?))


Вариант купить газ того же происхождения, но по прямому долгосрочному контракту, даже со скидкой, не рассматривается?

это зрадная зрада.
Вот самому интересно. Если провести референдум о газе по 27 или газе по 5 (ну и цену ГКал в отоплении многоэтажек привести соответственно), но купленный у злодеев, то что выберет народ?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 10:43

  sequence написав:но купленный у злодеев


Все к тому идет, что кроме, как у злодея, нигде и не купишь. Злодей на спот не насыпает, цены бьют рекорды. А если вдруг злодей, вдобавок ко всему, остановит транзит по нашей трубе (деньги платить будут, как в контракте написано, но газа физически не будет) под предлогом, например, аварии, то будет вообще весело.
summacut
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 10:47

  summacut написав:
  sequence написав:но купленный у злодеев


Все к тому идет, что кроме, как у злодея, нигде и не купишь. Злодей на спот не насыпает, цены бьют рекорды. А если вдруг злодей, вдобавок ко всему, остановит транзит по нашей трубе (деньги платить будут, как в контракте написано, но газа физически не будет) под предлогом, например, аварии, то будет вообще весело.

ну ниче, на зиму лесопосадок должно хватить. Промышленности худо будет, но то такэ
sequence
 
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