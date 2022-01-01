Bosstone написав:Таки запропонували долити 50 к. В моєму особистому рейтингу продовжує залишатись найлояльнішим банком.
А нашо він потрібен?
Наприклад якщо у другій половині місяця є трати які не окешбечується і по о.кард свого часу рд підібрана правильно (в мене одна 17-го, друга в сім'ї 23-го), то щоб не мати куций грейс в 35-45 днів, заплативши кредиткою інших банків у яких рд 30-31 числа, я плачу кредитками о.кард та маю повноцінний грейс 50-60 днів. Крім того ще є певні операції,коли кредитний ліміт можна вибрати та потім повернути лишаючись у грейсі, а в проміжку між взяттям та поверненням помаринувати їх десь під 12-15 річних. Втім це зовсім інша історія
как интересно живете ) мне достаточно Амазона и DCC
Ну я Амазоном перехворів десь в 2015-2017. Згодом прийшов до висновку що мені там нічого особливо і не треба - встигнути в використати вже накуплене . Адже з віком потреби змінюються і починаєш цінувати інше, а рецепту вічного життя на жаль все ніяк не винайдуть ;(
Alien написав:Наприклад якщо у другій половині місяця є трати які не окешбечується і по о.кард свого часу рд підібрана правильно (в мене одна 17-го, друга в сім'ї 23-го), то щоб не мати куций грейс в 35-45 днів, заплативши кредиткою інших банків у яких рд 30-31 числа, я плачу кредитками о.кард та маю повноцінний грейс 50-60 днів.
А що можна оплатити кредиткою О.Банку (у мене теж дата підібрана правильно), що не окешбечується Вінкардом Піреуса? Цілком серйозно питаю...Зараз неокешбеченими залишились поповнення мобільного ("2 кешбеки" у мене ще немає, не дають)... і власне, все. Ну, "Нову Пошту" я не рахую, там кредиткою теж не можна.
Alien написав:Крім того ще є певні операції,коли кредитний ліміт можна вибрати та потім повернути лишаючись у грейсі, а в проміжку між взяттям та поверненням помаринувати їх десь під 12-15 річних. Втім це зовсім інша історія
О! Я люблю такі операції Проте робити їх стає все важче і важче... Якщо в особисті поділитеся ідеями, буду вельми вдячний.
Искатель по першій частині вашого повідомлення - так послуги служб доставок та укрпошту - нова пошта чудово оплачується кошерно через додаток. Інший випадок погашення кредитів МФО через певні сервіси. Не усіх МФО і не через усі сервіси. Але є кошерні. Передбачую можливу реакцію спільноти типу "МФО - фу" - одразу відповім там інколи (хоча і не часто) бувають і гарні акції - коли можна взяти і багато і відносно надовго і дуже дешево (наприклад по одній з акцій мені дали чималеньку суму на місяць під 3% річних). Так згоден на акції сподіватись марно - вони можуть бути а можуть і ні - втім в якості прикладу вважаю підійде. По другій частині вашого питання - дивіться в особисті те що ви певен і так знаєте втім це не кожному під силу зробити.