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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 лис, 2023 17:11
Можливо маленька спроба із поверненням нормальної програми кешбеку? "Обіцяють на період 24.11-27.11 давати 7% на онлайн і навіть 5% на офлайн по деяким категоріям (ремонт, меблі, техніка, маркетплейси, одяг)"
Додано: Чет 30 лис, 2023 15:22
Re: О.Bank
в начале года закончился срок действия пластика, но в аппке перевыпустить на виртуальную было нельзя. снес аппку с телефона, сегодня установил. и уже даже работает перевыпуск виртуалок. думаете к середине 2024 сделают заказ пластика на новую почту или не стоит надеяться?
Додано: Пон 04 гру, 2023 15:52
автопролонгація
Доброго дня! як зняти лонгацію,депозит відкриття у відділенні.Додаток бачить лонгацію але світить сірим і відмовити не дає
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