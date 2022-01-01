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О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 гру, 2023 13:50
Гарна акція.
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idealstorm
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Додано: Вів 26 гру, 2023 20:51
lel написав:
Виплатили 7% за техніку. Одна оплата 26.11.23, а отримання в Розетці 28.11.23 не окешбечилась. Була, мабуть, так звана предавторизація. Блокування 26.11.23, а списання після отримання 28.11.23. Маленька сума- переживу. А так нічого акція!
да, эти приколы с предавторизацией нужно помнить, всякие maudau и прочие сильпы такие же
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cohan
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