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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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О.Bank

О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

О.Bank 2.7 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
27%
3
2- Погане. Некомпетентне.
18%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
9%
1
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 08:13

  emeta написав:
  Amid написав:Искатель
Можна купити ОВДП


ЗаДИЯть лимит вроде как уже без комиссии не получится
Подскажите пожалуйста кто знает хоть в лс, как лимит освоить?

Купити щось непотрібне. А потім продати щось непотрібне.
Кочевник
 
Повідомлень: 2489
З нами з: 16.02.17
Подякував: 398 раз.
Подякували: 189 раз.
 
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