|
|
О.Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 тра, 2025 08:13
emeta написав: Amid написав:Искатель
Можна купити ОВДП
ЗаДИЯть лимит вроде как уже без комиссии не получится
Подскажите пожалуйста кто знает хоть в лс, как лимит освоить?
Купити щось непотрібне. А потім продати щось непотрібне.
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 2489
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 189 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|14211
|3743393
|
Пон 12 тра, 2025 17:52
lamal
|
|16
|23691
|