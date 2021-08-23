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У Єврокомісії вперше
відреагували на газову угоду...

У Єврокомісії вперше відреагували на газову угоду...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 11:15

У Єврокомісії вперше відреагували на газову угоду...

Пропонуємо до обговорення:
Контракт про постачання газу, який Угорщина уклала з російським "Газпромом", вивчить Європейська комісія.

Дивися повний текст У Єврокомісії вперше відреагували на газову угоду Угорщини і «Газпрому».
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 11:15

Первый пошел - так сказать. Второй будет Словакия. Отсечение виртуального реверса. Жаль конечно, но ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ войны только начинаются - ГИБРИДНЫЕ войны уже вчерашний день.
m12345oleg
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Модератори: Ірина_, Модератор

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