Контракт про постачання газу, який Угорщина уклала з російським "Газпромом", вивчить Європейська комісія.
Дивися повний текст У Єврокомісії вперше відреагували на газову угоду Угорщини і «Газпрому».
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Додано: Сер 29 вер, 2021 11:15
У Єврокомісії вперше відреагували на газову угоду...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Єврокомісії вперше відреагували на газову угоду Угорщини і «Газпрому».
Додано: Сер 29 вер, 2021 11:15
Первый пошел - так сказать. Второй будет Словакия. Отсечение виртуального реверса. Жаль конечно, но ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ войны только начинаются - ГИБРИДНЫЕ войны уже вчерашний день.
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