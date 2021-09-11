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З початку місяця українці
продали іноземної валюти на...

З початку місяця українці продали іноземної валюти на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 12:27

З початку місяця українці продали іноземної валюти на...

Пропонуємо до обговорення:
З початку місяця українці продали іноземної валюти на суму $1 млн.

Дивися повний текст З початку місяця українці продали іноземної валюти на суму $1 млн — НБУ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 12:27

Скупают криптовалюту наверное. На ловца и зверь бежит. Нищают люди, а их еще и дурят.
m12345oleg
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Модератори: Ірина_, Модератор

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