З початку місяця українці продали іноземної валюти на суму $1 млн.
Дивися повний текст З початку місяця українці продали іноземної валюти на суму $1 млн — НБУ.
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Додано: Сер 29 вер, 2021 12:27
З початку місяця українці продали іноземної валюти на...
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Дивися повний текст З початку місяця українці продали іноземної валюти на суму $1 млн — НБУ.
Додано: Сер 29 вер, 2021 12:27
Скупают криптовалюту наверное. На ловца и зверь бежит. Нищают люди, а их еще и дурят.
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