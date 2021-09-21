В Україні запропонували збільшити періодичність подання роботодавцями звітів про нарахування ЄСВ і ПДФО.
Дивися повний текст Кабмін запропонував змінити податковий період із квартального на щомісячний.
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Додано: Сер 29 вер, 2021 15:19
Кабмін запропонував змінити податковий період із...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін запропонував змінити податковий період із квартального на щомісячний.
Додано: Сер 29 вер, 2021 15:34
Действительно - это то что надо экономике Украины - тысячи бухгалтеров бездельничают - отчеты раз в квартал сдают!!! От всех работодателей аам низкий поклон и предложение - давайте каждый день сдавать отчеты - а то раз в месяц это не круто.
А если серьёзно - надо предложившего за яйца подвесить на Хрещатике и на шее плакатик не забыть повесить - "от благодарных налогоплательщиков Украины"
Додано: Сер 29 вер, 2021 16:49
От всех предпринимателей большой респект
Побольше бы таких реформ. Сразу станет жить проще
Додано: Сер 29 вер, 2021 17:29
Глупость полная, добавит только работы бухгалтерам. Мало того, что в Украине бухгалтерия периода "продразвертки", так еще хуже сделать хотят.
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