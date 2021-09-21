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Кабмін запропонував змінити
податковий період із...

Кабмін запропонував змінити податковий період із...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 15:19

Кабмін запропонував змінити податковий період із...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні запропонували збільшити періодичність подання роботодавцями звітів про нарахування ЄСВ і ПДФО.

Дивися повний текст Кабмін запропонував змінити податковий період із квартального на щомісячний.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 15:19

крутая реформа
2germ2
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 15:34

Действительно - это то что надо экономике Украины - тысячи бухгалтеров бездельничают - отчеты раз в квартал сдают!!! От всех работодателей аам низкий поклон и предложение - давайте каждый день сдавать отчеты - а то раз в месяц это не круто.
А если серьёзно - надо предложившего за яйца подвесить на Хрещатике и на шее плакатик не забыть повесить - "от благодарных налогоплательщиков Украины"
edvajsedvajs243
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 16:49

От всех предпринимателей большой респект
Побольше бы таких реформ. Сразу станет жить проще
simkin_a
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 17:13

больше ада, зеленые, больше ада
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 17:29

Глупость полная, добавит только работы бухгалтерам. Мало того, что в Украине бухгалтерия периода "продразвертки", так еще хуже сделать хотят.
zloy_ukr
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