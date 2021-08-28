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Підготовка до опалювального
сезону на фінішній прямій,...

Підготовка до опалювального сезону на фінішній прямій,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 18:18

Підготовка до опалювального сезону на фінішній прямій,...

Пропонуємо до обговорення:
За його словами, тарифи залишатимуться стабільними, а програма субсидій буде збільшена.

Дивися повний текст Підготовка до опалювального сезону на фінішній прямій, тарифи будуть стабільними – Шмигаль.
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У 2017, 2018 роках не було зими, яка була в 2020. Штош, ціна газу на 2022 рік буде 100% вища за 30 грн/куб. Одразу такий стрибок з 8 на 30+ Здобули
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Состояние стабильно тяжелое.
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