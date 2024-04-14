Новий опалювальний сезон буде мати свої виклики та загрози. Однак Україна його пройде, забезпечуючи себе газом власного видобутку.
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Чого очікувати від опалювального сезону
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Додано: Сер 28 сер, 2024 12:29
Чого очікувати від опалювального сезону
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Чого очікувати від опалювального сезону
Додано: Сер 28 сер, 2024 15:32
Целый директор специальных проектов в: "Юридична особа ПП НТЦ "ПСІХЄЯ", код ЄДРПОУ 24091579, було зареєстровано 31.07.1996. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 120,00"
"Продукция, услуги
Занимаемся экспертными опросами, мониторингом событий в области энергетики и анализом рынка нефтепродуктов Украины."
Иными словами, можно было с таким же успехом у бабушек на лавочке спросить или у таксистов.
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