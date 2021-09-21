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Як мобільний оператор може
розвивати розумні міста в...

Як мобільний оператор може розвивати розумні міста в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 20:55

Як мобільний оператор може розвивати розумні міста в...

Пропонуємо до обговорення:
Неможливо створити розумне місто без розуміння того, що в ньому відбувається, тому найкраще починати саме з контролю всіх процесів.

Дивися повний текст Як мобільний оператор може розвивати розумні міста в Україні — експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 20:55

То есть оператор следит за нашим перемещением? И не просто так а Киевстар еще и сливает данные как минимум администрации города? заметьте без судебного на то решения.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 11:56

  Джон написав:То есть оператор следит за нашим перемещением? И не просто так а Киевстар еще и сливает данные как минимум администрации города? заметьте без судебного на то решения.


Оператор не зливає персональні дані, тільки статистику, а це не заборонено.
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 12:04

  Джон написав:То есть оператор следит за нашим перемещением? И не просто так а Киевстар еще и сливает данные как минимум администрации города? заметьте без судебного на то решения.

Приходит смс от банка о начислении % и через 10 секунд куча рекламных смс от оператора, совпадение?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 13:10

  Джон написав:То есть оператор следит за нашим перемещением? И не просто так а Киевстар еще и сливает данные как минимум администрации города? заметьте без судебного на то решения.


дык давно и давно без:
менты ж совсем обленились - все по телефончикам раскрываеют,
а как телефончика нет - так и в ступор
cohan
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