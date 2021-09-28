Вищий антикорупційний суд виправдав трьох фігурантів справи про розтрату 88 млн грн Державної продовольчої зернової корпорації.
Дивися повний текст Розтрата 88 мільйонів: суд виправдав фігурантів справи Держзернової корпорації.
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Додано: Чет 30 вер, 2021 08:55
Розтрата 88 мільйонів: суд виправдав фігурантів справи...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Розтрата 88 мільйонів: суд виправдав фігурантів справи Держзернової корпорації.
Додано: Чет 30 вер, 2021 09:07
Это известный всем(украинцам) закон:кто ворует миллионами-ответственности не несёт,пересичного за 1000гривень могут посадить.
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