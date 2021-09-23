|
|
Закон про олігархів повторно направлять до Венеційської...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 30 вер, 2021 09:41
Пропонуємо до обговорення:
Закон “Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)” (№5599) буде повторно направлено до Венеційської комісії після підписання Президентом Володимиром Зеленським.
Дивися повний текст Закон про олігархів повторно направлять до Венеційської комісії
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 95584
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 30 вер, 2021 09:41
значит на свои мозги не надеются, надо на кого-то переложить ответственность
-
parus1952
-
-
- Повідомлень: 10
- З нами з: 14.05.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1
|98
|
|
|1
|79
|
Вів 28 вер, 2021 11:09
mvi
|
|3
|242
|