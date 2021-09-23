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Закон про олігархів повторно
направлять до Венеційської...

Закон про олігархів повторно направлять до Венеційської...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 09:41

Закон про олігархів повторно направлять до Венеційської...

Пропонуємо до обговорення:
Закон “Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)” (№5599) буде повторно направлено до Венеційської комісії після підписання Президентом Володимиром Зеленським.

Дивися повний текст Закон про олігархів повторно направлять до Венеційської комісії.
R2
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значит на свои мозги не надеются, надо на кого-то переложить ответственность
parus1952
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