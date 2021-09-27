Finance.ua розповідає, які річні тарифи встановили українські постачальники.
Дивися повний текст В Україні з 1 жовтня зміняться річні тарифи на газ: які ціни встановили постачальники.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 30 вер, 2021 10:08
В Україні з 1 жовтня зміняться річні тарифи на газ: які...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні з 1 жовтня зміняться річні тарифи на газ: які ціни встановили постачальники.
Додано: Чет 30 вер, 2021 10:08
Годовые тарифы на газ могут измениться только в сторону их снижения. У какого именно поставщика тариф снижается?
|