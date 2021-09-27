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В Україні з 1 жовтня зміняться
річні тарифи на газ: які...

В Україні з 1 жовтня зміняться річні тарифи на газ: які...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 10:08

В Україні з 1 жовтня зміняться річні тарифи на газ: які...

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua розповідає, які річні тарифи встановили українські постачальники.

Дивися повний текст В Україні з 1 жовтня зміняться річні тарифи на газ: які ціни встановили постачальники.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 10:08

Годовые тарифы на газ могут измениться только в сторону их снижения. У какого именно поставщика тариф снижается?
summacut
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Модератори: Ірина_, Модератор

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