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В Україні затвердили зміни
до правил дорожнього руху

В Україні затвердили зміни до правил дорожнього руху
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 11:27

В Україні затвердили зміни до правил дорожнього руху

Пропонуємо до обговорення:
Документ набирає чинності з 1 листопада поточного року.

Дивися повний текст В Україні затвердили зміни до правил дорожнього руху.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 11:27

Изменения в ПДД должны быть следующими:
любой, выезжающий на дорогу, должен следовать ПДД. Соответственно, иметь права определенной категории.
Angelo77
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 11:30

В самому документі лише узаконюються, ліквідовані раніш, "собачі будки" міліції/ поліції.
Краще б стандарти і правила привели у відповідність до європейських, щоб не протирічили здоровому глузду і одне одному.
Cris
 
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