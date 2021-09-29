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В Україні затвердили зміни
до правил дорожнього руху

В Україні затвердили зміни до правил дорожнього руху
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 11:27

В Україні затвердили зміни до правил дорожнього руху

Пропонуємо до обговорення:
Документ набирає чинності з 1 листопада поточного року.

Дивися повний текст В Україні затвердили зміни до правил дорожнього руху.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 11:27

Изменения в ПДД должны быть следующими:
любой, выезжающий на дорогу, должен следовать ПДД. Соответственно, иметь права определенной категории.
Angelo77
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 11:30

В самому документі лише узаконюються, ліквідовані раніш, "собачі будки" міліції/ поліції.
Краще б стандарти і правила привели у відповідність до європейських, щоб не протирічили здоровому глузду і одне одному.
Cris
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 13:10

98й год - выезжаю в 5.00 - мусмора чуть свистки не проглатывая, тормозят:
- Ты же, за сегодня ещё никому не платил - давай штраф и тебя целый день никто не тронет!

Пришел 2021й.
- В Киеве уже нарезали даже за стоянку машины во дворе.
- Перемога! - Грабить будут не выходя их кабинета тех, кто даже не выезжает машиной.
И наоборот - ту утварь, что лётает невменяемой, но платит вдоволь - возводят в лик святых и не затрагиваемых.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 13:32

Что там регулировать у велосипедистов? Они класть хотели на все ПДД разом и ничего им за это не будет. Какой смысл что-то там еще регулировать? Хотя бы заставили текущие правила выполнять...
alt402
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 13:50

Когда коту нех делать - он лижет яйца
telesystem444
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 14:31

"позначення місця, де авто можуть евакуювати без відома власника."
Это из разряда знака о контроле скоростного режима, тоесть где этих знаков нет, можно нарушать!!! И что властьимущих можно назвать умными? двоешники :-)
petrenko_olvas
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