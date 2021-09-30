Документ набирає чинності з 1 листопада поточного року.
Дивися повний текст В Україні затвердили зміни до правил дорожнього руху.
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Додано: Чет 30 вер, 2021 11:27
В Україні затвердили зміни до правил дорожнього руху
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні затвердили зміни до правил дорожнього руху.
Додано: Чет 30 вер, 2021 11:27
Изменения в ПДД должны быть следующими:
любой, выезжающий на дорогу, должен следовать ПДД. Соответственно, иметь права определенной категории.
Додано: Чет 30 вер, 2021 11:30
В самому
Краще б стандарти і правила привели у відповідність до європейських, щоб не протирічили здоровому глузду і одне одному.
Додано: Чет 30 вер, 2021 13:32
Что там регулировать у велосипедистов? Они класть хотели на все ПДД разом и ничего им за это не будет. Какой смысл что-то там еще регулировать? Хотя бы заставили текущие правила выполнять...
Додано: Чет 30 вер, 2021 14:31
"позначення місця, де авто можуть евакуювати без відома власника."
Это из разряда знака о контроле скоростного режима, тоесть где этих знаков нет, можно нарушать!!! И что властьимущих можно назвать умными? двоешники :-)
Додано: Чет 30 вер, 2021 16:15
Re: В Україні затвердили зміни до правил дорожнього руху
Так и не понял что изменяется для велосипедистов. Они и сейчас должны следовать ПДД. Собственно, если бы было не нужно, то вообще без разницы что про них в ПДД написано
Получается, что фишка в том, что им теперь без специально отведённых мест придётся следовать неким загадочным "правилам ПДД", т.е. "правилам правилам дорожного движения".
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