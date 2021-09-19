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Високі ціни на газ роблять
опалювальний сезон у Києві...

Високі ціни на газ роблять опалювальний сезон у Києві...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 12:13

Високі ціни на газ роблять опалювальний сезон у Києві...

Пропонуємо до обговорення:
Столична теплоінфраструктура технічно готова до початку опалювального сезону.

Дивися повний текст Високі ціни на газ роблять опалювальний сезон у Києві близьким до критичного — Кличко.
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 12:13

у Києві ж середня зп 35000, які проблеми? а пенсіонерам і тим у кого зарплата як в Україні - субсидію
shlyocuk
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Модератори: Ірина_, Модератор

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