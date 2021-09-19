Столична теплоінфраструктура технічно готова до початку опалювального сезону.
Дивися повний текст Високі ціни на газ роблять опалювальний сезон у Києві близьким до критичного — Кличко.
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Додано: Чет 30 вер, 2021 12:13
Високі ціни на газ роблять опалювальний сезон у Києві...
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Дивися повний текст Високі ціни на газ роблять опалювальний сезон у Києві близьким до критичного — Кличко.
Додано: Чет 30 вер, 2021 12:13
у Києві ж середня зп 35000, які проблеми? а пенсіонерам і тим у кого зарплата як в Україні - субсидію
Додано: Чет 30 вер, 2021 15:20
Re: Високі ціни на газ роблять опалювальний сезон у Києві...
В Европе цена 1000 кубов - 1000$. В Украине - 1310$. Откуда такие цены?
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