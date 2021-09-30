Столична теплоінфраструктура технічно готова до початку опалювального сезону.
Дивися повний текст Високі ціни на газ роблять опалювальний сезон у Києві близьким до критичного — Кличко.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 30 вер, 2021 12:13
Високі ціни на газ роблять опалювальний сезон у Києві...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Високі ціни на газ роблять опалювальний сезон у Києві близьким до критичного — Кличко.
Додано: Чет 30 вер, 2021 12:13
у Києві ж середня зп 35000, які проблеми? а пенсіонерам і тим у кого зарплата як в Україні - субсидію
Додано: Чет 30 вер, 2021 15:20
Re: Високі ціни на газ роблять опалювальний сезон у Києві...
В Европе цена 1000 кубов - 1000$. В Украине - 1310$. Откуда такие цены?
Додано: Чет 30 вер, 2021 21:46
Re: Високі ціни на газ роблять опалювальний сезон у Києві...
Кличко знову бреше, для цих установ існує річний контракт і там немає ніяких 35грн.
Додано: П'ят 01 жов, 2021 07:46
Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:37
Re: Високі ціни на газ роблять опалювальний сезон у Києві...
А почему не привезти его с Катара ? Там он раза в два дешевле...Вот Венгры заключили долгосрочный контракт с московитами, Польша раньше заключила контракты с Норвегией и США.. а что помешало еще во времена пАпередника пЭти заключить контракт с Катаром? Ведь насколько помню тогда цена вопроса стояла около 200 уе за тысячу кубов..Если был бы долгосрочный контракт а не еще годовая "срачка" по докупкам на хабах то продавая катарский газ можно было бы озолотиться сейчас)).
Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:09
Ну берите и везите, покажите как это делается
Думаю, премию в миллион баксов за такое выпишут легко
Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:26
Без терминала, Катар газ не продаст. Польша сначала построила терминал, потом заключила договор на поставку. Где будет строить терминал Украина?
|