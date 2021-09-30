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Високі ціни на газ роблять
опалювальний сезон у Києві...

Високі ціни на газ роблять опалювальний сезон у Києві...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 12:13

Високі ціни на газ роблять опалювальний сезон у Києві...

Пропонуємо до обговорення:
Столична теплоінфраструктура технічно готова до початку опалювального сезону.

Дивися повний текст Високі ціни на газ роблять опалювальний сезон у Києві близьким до критичного — Кличко.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 12:13

у Києві ж середня зп 35000, які проблеми? а пенсіонерам і тим у кого зарплата як в Україні - субсидію
shlyocuk
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 15:20

Re: Високі ціни на газ роблять опалювальний сезон у Києві...

В Европе цена 1000 кубов - 1000$. В Украине - 1310$. Откуда такие цены?
Кузя
 
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Ну шо там, даешь олию по 140 и хлеб по 50?))
mvi
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 21:46

Re: Високі ціни на газ роблять опалювальний сезон у Києві...

Кличко знову бреше, для цих установ існує річний контракт і там немає ніяких 35грн.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 07:46

  Кузя написав:В Европе цена 1000 кубов - 1000$. В Украине - 1310$. Откуда такие цены?


ну так с Европы-то его нужно еще привезти
а контрабанду на границе бесплатно не пропускают
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:37

Re: Високі ціни на газ роблять опалювальний сезон у Києві...

  cohan написав:ну так с Европы-то его нужно еще привезти
А почему не привезти его с Катара ? Там он раза в два дешевле...Вот Венгры заключили долгосрочный контракт с московитами, Польша раньше заключила контракты с Норвегией и США.. а что помешало еще во времена пАпередника пЭти заключить контракт с Катаром? Ведь насколько помню тогда цена вопроса стояла около 200 уе за тысячу кубов..Если был бы долгосрочный контракт а не еще годовая "срачка" по докупкам на хабах то продавая катарский газ можно было бы озолотиться сейчас)).
Джон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:09

  Джон написав:
  cohan написав:ну так с Европы-то его нужно еще привезти
А почему не привезти его с Катара ? Там он раза в два дешевле...Вот Венгры заключили долгосрочный контракт с московитами, Польша раньше заключила контракты с Норвегией и США.. а что помешало еще во времена пАпередника пЭти заключить контракт с Катаром? Ведь насколько помню тогда цена вопроса стояла около 200 уе за тысячу кубов..Если был бы долгосрочный контракт а не еще годовая "срачка" по докупкам на хабах то продавая катарский газ можно было бы озолотиться сейчас)).

Ну берите и везите, покажите как это делается
Думаю, премию в миллион баксов за такое выпишут легко
anduzenko
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:26

  Джон написав:[quote="5306701: А почему не привезти его с Катара ? Там он раза в два дешевле...Вот Венгры заключили долгосрочный контракт с московитами, Польша раньше заключила контракты с Норвегией и США.. а что помешало еще во времена пАпередника пЭти заключить контракт с Катаром? Ведь насколько помню тогда цена вопроса стояла около 200 уе за тысячу кубов..Если был бы долгосрочный контракт а не еще годовая "срачка" по докупкам на хабах то продавая катарский газ можно было бы озолотиться сейчас)).

Без терминала, Катар газ не продаст. Польша сначала построила терминал, потом заключила договор на поставку. Где будет строить терминал Украина?
mikola963
 
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