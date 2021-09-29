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В Україні можуть зобов'язати створити ОСББ у всіх...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 30 вер, 2021 13:08
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України направив до Верховної ради проект про внесення змін до закону про житлово-комунальні послуги. Він передбачає створення у всіх будинках об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ).
Дивися повний текст В Україні можуть зобов'язати створити ОСББ у всіх будинках до березня
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R2
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Додано: Чет 30 вер, 2021 13:09
революция сверху
вот-вот, давно пора, а то долги превысили 27 млрд или сколько там
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cohan
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