Про це повідомляє Держстат.
Дивися повний текст Без трудової книжки працюють близько 3 млн українців (інфографіка).
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Додано: Чет 30 вер, 2021 15:14
Без трудової книжки працюють близько 3 млн українців...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Без трудової книжки працюють близько 3 млн українців (інфографіка).
Додано: Чет 30 вер, 2021 15:15
Правильно, щоб корова менше їла і давала більше молока, її треба менше годувати й більше доїти :)
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