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Ціни на газ досягли 20 гривень:
постачальники встановили...

Ціни на газ досягли 20 гривень: постачальники встановили...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 07:51

Ціни на газ досягли 20 гривень: постачальники встановили...

Пропонуємо до обговорення:
Газопостачальні компанії України оприлюднили місячні тарифи на газ для населення.

Дивися повний текст Ціни на газ досягли 20 гривень: постачальники встановили тарифи на вересень.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 07:51

все робиться щоб зробити радісним населення.в них більше аварій повязаних газом не буде...
tolja3334
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