Газопостачальні компанії України оприлюднили місячні тарифи на газ для населення.
Дивися повний текст Ціни на газ досягли 20 гривень: постачальники встановили тарифи на вересень.
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 07:51
Ціни на газ досягли 20 гривень: постачальники встановили...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціни на газ досягли 20 гривень: постачальники встановили тарифи на вересень.
Додано: П'ят 01 жов, 2021 07:51
все робиться щоб зробити радісним населення.в них більше аварій повязаних газом не буде...
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