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СБУ викрила розкрадання на
будівництві доріг у двох областях

СБУ викрила розкрадання на будівництві доріг у двох областях
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:47

СБУ викрила розкрадання на будівництві доріг у двох областях

Пропонуємо до обговорення:
Правоохоронці викрили та ліквідували схему розкрадання бюджетних коштів, виділених на ремонт місцевих доріг у Херсонській та Черкаській областях. Зловмисники завдали державі збитків у розмірі понад 3 млн гривень.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:47

СБУ за дорогами присматривает. Новость , так новость! А за то ли им денюжку платят?
igor_v_kovalev
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Модератори: Ірина_, Модератор

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