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СБУ викрила розкрадання на будівництві доріг у двох областях
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:47
Пропонуємо до обговорення:
Правоохоронці викрили та ліквідували схему розкрадання бюджетних коштів, виділених на ремонт місцевих доріг у Херсонській та Черкаській областях. Зловмисники завдали державі збитків у розмірі понад 3 млн гривень.
Дивися повний текст СБУ викрила розкрадання на будівництві доріг у двох областях
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:47
СБУ за дорогами присматривает. Новость , так новость! А за то ли им денюжку платят?
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igor_v_kovalev
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