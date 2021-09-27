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НБУ назвав причини зміцнення
курсу гривні до долара за...

НБУ назвав причини зміцнення курсу гривні до долара за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:31

НБУ назвав причини зміцнення курсу гривні до долара за...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ, (вересень 2021 року).

Дивися повний текст НБУ назвав причини зміцнення курсу гривні до долара за останній місяць.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:31

Жалкие клоуны, зачем закладывать в бюджет из года в год завышенные курсы (29, 30), до которых средний курс не доходит уже много-много лет ?
Или это непрофессионализм финансовых команд или откровенное вредительство.
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:56

Якого дідька в бюджеті постійно завищений курс? А потім ще розповідають, що треба курс "поправити", щоб відповідав бюджету. Тобто не в бюджет закладати реалістичний курс, а підтягувати курс до записаного в бюджеті.
0mage0
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 13:04

Нормальний курс в бюджеті. Просто вони не знають розумні вони чи красиві. Тому продовжують запозичувати через ОВДП під великі відсотки ...
mvi
 
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