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Газпром припинив транзит газу в Угорщину територією...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 01 жов, 2021 11:58
Пропонуємо до обговорення:
Російська компанія “Газпром” зупинила транзит природного газу територією України у напрямку Угорщини.
Дивися повний текст Газпром припинив транзит газу в Угорщину територією України, почавши поставки в обхід
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 11:58
Логично, странно, что это не в 2014 году произошло. Мы же воюем.
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