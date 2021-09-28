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Газпром припинив транзит
газу в Угорщину територією...

Газпром припинив транзит газу в Угорщину територією...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 11:58

Газпром припинив транзит газу в Угорщину територією...

Пропонуємо до обговорення:
Російська компанія “Газпром” зупинила транзит природного газу територією України у напрямку Угорщини.

Дивися повний текст Газпром припинив транзит газу в Угорщину територією України, почавши поставки в обхід.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 11:58

Логично, странно, что это не в 2014 году произошло. Мы же воюем.
Lion+
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:55

Ну мы тоже как бы получаем газ в "обход" :) За что боролись на то и напоролись.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:56

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summacut
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 14:11

давно пора злазити з халявних газових доходів.
sdmitruk
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:11

Можно начинать вводить санкции против России со стороны Украины. Теперь у Украины полностью есть все аргументы, можно к примеру не принимать "грязный газ", только после "отмывания". Разницу - Зеленскому отдать, как плата за хорошую шутку)))
m12345oleg
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:47

Зря Макогон разпереживался, в ближайшие годы потеря транзита особыми неприятностями Украине не грозит: подписанный с "Газпромом" до 2024 года контракт предусматривает принцип "качай или плати". ОГТСУ , не вкладывая ничего в прокачку, будет получать за неё денюшку. Пострадают только кормящиеся от виртуального реверса, откатов больше не будет.
warlamp
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