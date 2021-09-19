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Ціна на газ у Європі наблизилася
до рекордних 1200 дол....

Ціна на газ у Європі наблизилася до рекордних 1200 дол....
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:28

Ціна на газ у Європі наблизилася до рекордних 1200 дол....

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Лондонської біржі ICE.

Дивися повний текст Ціна на газ у Європі наблизилася до рекордних 1200 дол. за тисячу кубів.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:28

100 євро за 1 МВт.год.

Або 3.1 грн за кВт*год, тобто дорожче ніж електрика, особливо з атомних електростанцій. Є над чим подумати. До речі, редактори колись навчаться писати правильно одиниці вимірювання? Вже не ділять потужність на час, це вже щось, але і крапка це не зовсім множення.
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