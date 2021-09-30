За рік кількість вакансій в Україні зросла більш ніж удвічі. Зарплати теж зростають.
Дивися повний текст Кадровий голод в Україні: кому роботодавці пропонують найвищі зарплати (інфографіка).
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:01
Кадровий голод в Україні: кому роботодавці пропонують...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кадровий голод в Україні: кому роботодавці пропонують найвищі зарплати (інфографіка).
Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:01
То казали 35000, тепер вже 15800, розберіться вже :)
Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:21
"средняя заработная плата по Украине в августе по сравнению с июлем также практически не изменилась и составила 16 700 грн...
Самые высокие средние зарплаты в Киеве — 15 813 грн"
это как? :-)
похоже аналитику писал аналитик с ЗП которая не попала в выборку и который мечтает по доходу попасть в топ8 :-)
особенно яркое заключение: "а вы знали, что средняя зарплата брутто в Германии составляет $4500?" :-)))
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