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Кадровий голод в Україні:
кому роботодавці пропонують...

Кадровий голод в Україні: кому роботодавці пропонують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:01

Кадровий голод в Україні: кому роботодавці пропонують...

Пропонуємо до обговорення:
За рік кількість вакансій в Україні зросла більш ніж удвічі. Зарплати теж зростають.

Дивися повний текст Кадровий голод в Україні: кому роботодавці пропонують найвищі зарплати (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:01

Найвищі середні зарплати у Києві — 15 813 грн

То казали 35000, тепер вже 15800, розберіться вже :)
0mage0
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:21

"средняя заработная плата по Украине в августе по сравнению с июлем также практически не изменилась и составила 16 700 грн...
Самые высокие средние зарплаты в Киеве — 15 813 грн"

это как? :-)

похоже аналитику писал аналитик с ЗП которая не попала в выборку и который мечтает по доходу попасть в топ8 :-)
особенно яркое заключение: "а вы знали, что средняя зарплата брутто в Германии составляет $4500?" :-)))
dotster
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 16:30

После локдауна снова активизировались шарашкины конторы
telushkin1990
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