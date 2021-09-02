RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
УЗ спрямує на проекти «Великий
будівництва» 4 мільярди...

УЗ спрямує на проекти «Великий будівництва» 4 мільярди...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:51

УЗ спрямує на проекти «Великий будівництва» 4 мільярди...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив у Facebook міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Дивися повний текст УЗ спрямує на проекти «Великий будівництва» 4 мільярди гривень, зекономлені на електроенергії.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95614
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 17:05

С экономией не имеет ни чего общегоЭто экономическая выгода.Об экономии в Украине чиновники не имеют ни какого понятия.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2435
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 614 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 21:53

Так, на всякий случай - 1 МВт/ч = 1000000000 мВт/ч.))
himikjus
Аватар користувача
 
Повідомлень: 86
З нами з: 25.06.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 28 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Чотири держави об'єдналися для будівництва водневого...
R2 » Чет 23 вер, 2021 20:34
4 304
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 вер, 2021 13:22
sunecoplus
Міненерго просить з держбюджету понад 2 мільярди на...
R2 » П'ят 24 вер, 2021 14:58
1 103
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 вер, 2021 14:58
livs375
Проекти на 277 мільярдів доларів: Зеленський представив...
R2 » Сер 01 вер, 2021 14:55
4 445
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 вер, 2021 11:54
akido

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (98733)
02.10.2021 00:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.