Відсьогодні ціни на електроенергію для населення знижено...

Та це не смердить, а пахне! Сусіди шашлики смажуть.
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 22:39
Додано: Суб 02 жов, 2021 13:34
1.Индивидуальным договором на поставку с РЭС.
2. Отсутствием субсидии для тех, кто подпадает(подпадал) под постанову КМУ №498
3. Геморроем, для потребителя, о котором он был официально "ни сном ни духом", и это его не касалось, что называется "внутренние" и "внешнедомовые сети" многоквартирных домов.(что по факту подстраивают под технические возможности поставки включая трансформаторы, ЛЭП, вводы, и пр.пр.)
Стоимость разрешения возникших "вопросов" часто превышает стоимость установки солнечной генерации с той де додатковой мощностью.
Додано: Суб 02 жов, 2021 18:06
Это "Компенсация тарифа ПКМУ №64 "
Это:
Или
Это:
А может всё же вот это причина :
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