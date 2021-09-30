У 2022 році в Україні підніметься податок на нерухомість і українці заплатять на 21% більше податків на житло, ніж в 2021.
Дивися повний текст В Україні на 21% підвищиться податок на нерухомість: кому і скільки платити.
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 22:20
В Україні на 21% підвищиться податок на нерухомість:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні на 21% підвищиться податок на нерухомість: кому і скільки платити.
Додано: П'ят 01 жов, 2021 22:20
сумма налога никоим образом не будет зависеть от количества членов семьи или от количества людей, прописанных в квартире или доме; - маразм...
Додано: П'ят 01 жов, 2021 22:29
Re: В Україні на 21% підвищиться податок на нерухомість:...
Очень нужны деньги, сроки царствования ограничены.
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