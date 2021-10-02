У 2022 році в Україні підніметься податок на нерухомість і українці заплатять на 21% більше податків на житло, ніж в 2021.
Дивися повний текст В Україні на 21% підвищиться податок на нерухомість: кому і скільки платити.
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 22:20
В Україні на 21% підвищиться податок на нерухомість:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні на 21% підвищиться податок на нерухомість: кому і скільки платити.
Додано: П'ят 01 жов, 2021 22:20
сумма налога никоим образом не будет зависеть от количества членов семьи или от количества людей, прописанных в квартире или доме; - маразм...
Додано: П'ят 01 жов, 2021 22:29
Re: В Україні на 21% підвищиться податок на нерухомість:...
Очень нужны деньги, сроки царствования ограничены.
Додано: Суб 02 жов, 2021 10:44
Моразм и безпредел - это настоящие имя и фамилия нашего правительства, которое лютует не по детски последнее время.
Додано: Суб 02 жов, 2021 13:54
Не скиглите, берите лопати и идите копати... Сами выбрали, самим и оплачивать. Маемо шо маемо. Толи исчо будет...
Додано: Суб 02 жов, 2021 15:55
Додано: Суб 02 жов, 2021 19:13
Повышение налогов в условиях карантинных ограничений и пандемии – недопустимо
Додано: Суб 02 жов, 2021 21:39
zerocool "прописані"-читайте зареєстровані. Не чув що можна бути зареєстрованим в декількох об'єктах. Хтось один володіє навіть без реєстрації квартирою більше 100м кв, а у мене іпотека і 4 людей на 77кв м. Так що це таки маразм
Додано: Нед 03 жов, 2021 20:53
Да вы охренели!!! Кто придумал эти нормы??? Они существовали при сов. власти, когда жильё бесплатно давали на производстве. Что сделали вы??? Сколько рвать народ будете??? Доиграетесь!!!! С...Ки!!
Додано: Пон 04 жов, 2021 07:39
Да всё правильно написано, какая разница сколько прописано. Это же налог на недвижимость. Тут есть другой вопрос, если одна квартира 90 метров, но на троих собственников, у каждого 1/3 квартиры. То должен ли платиться налог. В статье пишется про какое-то разделение лицевых счетов, что за бред?
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