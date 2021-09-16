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У Moderna спрогнозували, коли закінчиться пандемія
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Додано: Суб 02 жов, 2021 11:08
Пропонуємо до обговорення:
Генеральний директор компанії Moderna Стефан Бансель вважає, що пандемія коронавірусу може закінчитися через рік. Оскільки, за його словами, збільшення виробництва вакцин забезпечить глобальні поставки.
Дивися повний текст У Moderna спрогнозували, коли закінчиться пандемія
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R2
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Додано: Суб 02 жов, 2021 11:09
...Бансель ожидает, что правительства стран одобрят повторные прививки для уже вакцинированных людей... привились еще раз, прошел год а потом что ?? третий-четвертый .. 100500 раз прививаться? тем более вирус мутирует а после третей дозы вакцинация уже не то что ничего не дает а начинает угнетать иммунитет. На вакцине АКДС в совке опыты делали еще 70-годы..так вот после второй вакцинации иммунитет рос а после третей нет, 4 и больше только его истощали и приносили вред...
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Джон
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Додано: Суб 02 жов, 2021 17:50
Теория заговора. Не иначе!
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Dikoy
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Додано: Суб 02 жов, 2021 21:25
Какой там заговор.. просто "бабло побеждает зло"))..ну как бы вакцина модерна ковид)
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Джон
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Додано: Нед 03 жов, 2021 04:36
В Україні та інших відсталих странах, де кожен перший - експерт в медицині, футболі та економіці (тому ми пасемо задніх в усьому цьому) епідемія триватиме довше - до 2024 року мінімум
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espanol
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