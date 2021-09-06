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Finance.ua: Почему умирает
Днепр и сколько нужно денег,...

Finance.ua: Почему умирает Днепр и сколько нужно денег,...
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 11:52

Finance.ua: Почему умирает Днепр и сколько нужно денег,...

Пропонуємо до обговорення:
И можно ли спасти главную реку страны
«Среди прочих рек Борисфен наиболее полезен людям, ибо вокруг него самые лучшие и самые питательные пастбища для скота и очень много в нем рыбы, приятной на вкус, и вода в нем очень чистая, по сравнению с другими с мутной водой».

Дивися повний текст Почему умирает Днепр и сколько нужно денег, чтобы спасти реку
D2
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 11:52

Я готов в 10 раз больше дать, только спасите реку!
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