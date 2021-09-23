На українських водіїв незабаром чекають нові штрафи-все через важливих нововведень, які раніше анонсували в МВС.
Дивися повний текст Деяким українським водіям «світять» нові штрафи (відео).
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Додано: Суб 02 жов, 2021 23:45
Деяким українським водіям «світять» нові штрафи (відео)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Деяким українським водіям «світять» нові штрафи (відео).
Додано: Суб 02 жов, 2021 23:45
Можно еще давление в колесах писать в права на котором ездил в автошколе, тогда бабло вообще рекой потечет в правильные карманы. Хорошо что у меня бессрочные и эта х...та проходит мимо меня...
Додано: Нед 03 жов, 2021 10:00
да вообще отлично иметь права 2003 года, разве что такие потрепанные уже (уже ламинат подстригал, склеивал расслоившиеся половинки), не мог с ними пройти верификацию на криптобирже (unable to read ID), пришлось загранпаспорт доставать
Додано: Нед 03 жов, 2021 10:06
Re: Деяким українським водіям «світять» нові штрафи (відео)
Нововведення пов’язане з виконанням європейської директиви — как обезьяны, тупо копируют и все. Обезьяны за фортепиано...
Додано: Нед 03 жов, 2021 11:31
"Водители, которые пересядут на механику с автомата" ... а такие в природе встречаются?
Додано: Нед 03 жов, 2021 18:00
Не порушуйте і вірогідність вашої зупинки поліцією буде близька до нуля, я якось взагалі без документів їздив і дуже довго )))
Додано: Нед 03 жов, 2021 20:54
Re: Деяким українським водіям «світять» нові штрафи (відео)
Да ладно бред нести, не так давно отъехал от дома 100 метров останавливают и начинают дибильные вопросы задавать типа куда и откуда едем, посмотрел права потом говорит дыхни и подставляет морду без маски, я говорю только от короны вылечился, он тут же отдал права. Ну не цирк.
Додано: Нед 03 жов, 2021 21:59
Умнік, знав би ти скільки я наїзжаю і які в мене були ситуації то не триндів би. Був час коли я з міста виїзжав так щоб не попасти на камери системи Рубіж і вдавалося це без проблем.
Якщо є мозги і ставиться ціль не попастися поліції то це можна зробити, бо більшість поліцаїв у нас тупуваті.
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