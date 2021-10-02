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Що допомогло Україні вистояти
під час пандемії в 2020...

Що допомогло Україні вистояти під час пандемії в 2020...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 07:20

Що допомогло Україні вистояти під час пандемії в 2020...

Пропонуємо до обговорення:
Україна залишається малою сировинною економікою, яка схильна до всіх вітрів, що дмуть у глобальній економіці.

Дивися повний текст Що допомогло Україні вистояти під час пандемії в 2020 році — думка експерта.
R2
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