Що допомогло Україні вистояти під час пандемії в 2020...

Додано: Нед 03 жов, 2021 12:22

moveton написав: Faceless, да ну, не надо ставить телегу впереди лошади. Безусловно, с безналом банкам меньше мороки, но не такая уж и проблема забросить наличку в обменники. Помнится, как раз в коронакризис был хипиш, что в обменниках наличка кончилась, но за неделю самолётами из США подвезли.

Что до инновационности онлайн обмена и его ценности для для предотвращения кризиса, так этот самый обмен, как минимум в Привате, 10 лет назад уже работал. А как раз в 2014-2015м его прикрыли для борьбы с валютным кризисом. Так же, как и приватовские мультивалютные депозиты, где типа разрешалось в любой момент депозит весь поменять по текущему курсу. Значит он наоборот, кризису способствует и его можно разрешать только тогда, когда кризисом не пахнет. По крайней мере, НБУ так считает.

В 2014-2015 его прикрыли, потому что банки продавали дешевле, чем взлетел курс в обменках. А все потому, что продавал так только Приват. Сейчас разница курсов между обменками и банками минимальна, потому что в куче банков можно элементарно купить онлайн и без ограничений.Оперативно обеспечивать кассы валюиным кешем непросто на самом деле, особенно если отделений много. А как только где-то "надо заказывать, ждём самолёт" - начинается паника, и люди гребут в обменках и разгоняют курс.Ничего особо инновационного в онлайн обмене действительно нет, но этот сервис очень много сделал доя рынка на самом деле