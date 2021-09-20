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На київських дорогах збільшується
кількість кільцевих...

На київських дорогах збільшується кількість кільцевих...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 09:55

На київських дорогах збільшується кількість кільцевих...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.

Дивися повний текст На київських дорогах збільшується кількість кільцевих розв’язок.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 09:55

Это тот густелев из-за которого южный мост опять стоит? Эффективно успокоил движение - вот как оказывается это называется. Кто бы тебя, густелев, эффективно успокоил?
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Модератори: Ірина_, Модератор

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