Про це повідомив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.
Дивися повний текст На київських дорогах збільшується кількість кільцевих розв’язок.
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Додано: Нед 03 жов, 2021 09:55
На київських дорогах збільшується кількість кільцевих...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На київських дорогах збільшується кількість кільцевих розв’язок.
Додано: Нед 03 жов, 2021 09:55
Это тот густелев из-за которого южный мост опять стоит? Эффективно успокоил движение - вот как оказывается это называется. Кто бы тебя, густелев, эффективно успокоил?
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