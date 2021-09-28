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Італія планує домогтися відмови
від використання вугілля...

Італія планує домогтися відмови від використання вугілля...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 08:56

  summacut написав:
  Джон написав:Мы планируем заключить глобальное соглашение, призванное как можно скорее свернуть использование угля ---- из за таких "зеленых идиотов" теперь имеем цены на газ более 1000+ уе...Имея на ТЭЦ блок газовый и блок на угле можно использовать то топливо что дешевле.

Цена 1000+ для идиотов типа нас. Адекватные люди покупают по долгосрочным контрактам по нормальной цене.

Адекватные люди используют пеллеты для отопления когда холодно на улице и кондиционеры когда прохладно. У нас же в 90-х все ринулись переходить на газ из-за дотационной цены (ну и ясное дело отсутствия мороки).
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